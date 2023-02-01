Влада Грузії потроху вбиває Саакашвілі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що влада Грузії має намір вбити колишнього грузинського президента та нинішнього громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Під час спільної пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом Зеленський розповів, що йому передали фотографії нинішнього стану Саакашвілі.

— Я вважаю, що сьогодні уряд Грузії – що вони роблять: вони його вбивають. Ви знаєте, що вони його отруїли і зараз потроху його, даруйте, вбивають, – наголосив він.

Зеленський запитав, за кого сьогодні керівництво Грузії – вони нейтральні чи за Росію. За словами президента, Росія ставиться до своїх політиків так само, як сьогодні керівництво Грузії ставиться до вже не своїх політиків, а громадян України.

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— І тому ще раз: вони нейтральні? Чи вони за Росію? Або вони просто проти України? – сказав президент.

Він додав, що Україна з великою повагою ставиться до питання нейтральності тієї чи іншої держави, проте з нерозумінням ставиться до подібного ставлення Грузії до Саакашвілі.

— Я не обговорюю питання – за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики та демократії Грузії. Це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеїла Саакашвілі, якого публічно катують щодня. І я думаю, що мають на меті його вбити, – резюмував Зеленський.

Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року, коли він вирішив повернутися на батьківщину після восьмирічної відсутності.

Його звинуватили у незаконному перетині кордону Грузії – така стаття передбачає до п’яти років позбавлення волі.