Февраль, 02 в 20:39

На данный момент рано говорить о том, примут ли участие в Олимпийских играх-2024 в Париже спортсмены из Беларуси или России.

Об этом говорится в ответах на вопросы со стороны Международной олимпийской комиссии (МОК), которые были опубликованы 2 февраля 2023 года.

На вопрос о том, что президент Украины Владимир Зеленский и Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины критикуют МОК и требуют, чтобы в Париже в 2024 году не участвовали российские или белорусские спортсмены, а также то, что НОК Украины угрожает бойкотировать Игры, МОК ответил:

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— Крайне прискорбно обострять эту дискуссию угрозой бойкота на столь преждевременной стадии. Участие отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх в Париже 2024 года пока не обсуждалось, — говорится в сообщении.

В МОК добавили, что также не принималось никаких решений об участии спортсменов из РФ или Беларуси в Олимпийских играх в Париже 2024.

Кроме того, в МОК заявили, что “угроза бойкота” Олимпийских игр, которую сейчас рассматривает НОК Украины, “противоречит основам Олимпийского движения и принципам, которые оно отстаивает”.

— Бойкот является нарушением Олимпийской хартии, которая обязывает все НОК “участвовать в Играх Олимпиады, посылая спортсменов”. Как показывает история, предыдущие бойкоты не достигали своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов, бойкотирующих НОК, — говорится в ответе МОК.

При этом в МОК признают, что есть “несогласные голоса, в основном из соседних с Украиной стран, учитывая их специфическую ситуацию”, но МОК якобы пользуется подавляющей поддержкой международных федераций и Ассоциации международных федераций летних олимпийских игр и других органов.

Международный олимпийский комитет ссылается на “серьезную озабоченность”, выраженную двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека, которые выпустили пресс-релиз с “высокой оценкой” действий МОК за рассмотрение возможности разрешить отдельным спортсменам из России и Беларуси принимать участие в международных спортивных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

На вопрос о том, что в прошлом были прецеденты, когда МОК исключал из Олимпийских игр целые команды, например, ЮАР в 1970-х и 1980-х годах, Международный олимпийский комитет заявил, что “на данный момент в отношении России и Беларуси нет санкций ООН”.

При этом МОК никак не прокомментировал ситуацию в международном праве, когда Россия является государством, которое имеет право вето в Совете безопасности ООН, что не позволяет наложить на государство-агрессора санкции Организации.

При этом в ответе МОК на то, намерен ли глава комитета Томас Бах ответить на приглашение Владимира Зеленского отправиться на линию фронта, говорится, что Бах уже был в Украине летом 2022 года.

— Во время этого визита он встретился со спортсменами, пострадавшими от войны, увидел разрушенную спортивную инфраструктуру, а также встретился с президентом Зеленским для обстоятельной беседы. После этого визита они также обменялись мнениями по телефону. В настоящее время не планируется еще один визит в Украину, — говорится в сообщении.

Напомним, после заявлений МОК о том, что к Олимпиаде могут допустить российских и белорусских спортсменов, Украина, в том числе президент Владимир Зеленский, раскритиковали Международный олимпийский комитет и пытаются не дать МОК реализовать участие в Олимпиаде 2024 года спортсменов из РФ и Беларуси.

С предложением бойкота Олимпиады, кроме Украины, выступила, в том числе, Латвия, а также к бойкоту предложили присоединиться и лыжницы из Швеции, если МОК допустит россиян или белорусов к участию в Играх.