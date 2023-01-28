Январь, 28 в 14:59

Шведские лыжницы сообщили о готовности бойкотировать международные соревнования, если к ним допустят спортсменов из РФ, несмотря на полномасштабную войну в Украине.

Об этом они заявили в комментарии изданию Sportbladet во время соревнований во Франции. Таким образом лыжницы отреагировали на недавнее заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом.

Свои позиции, в частности, высказали шведские спортсменки Линн Сван и Майя Дальквист.

Сейчас смотрят – Ситуация остается неизменной, Россия ведет войну против Украины. Трагично, что и спорт будет в беде. Я за то, чтобы не открывать эту дверь. Пожалуй, даже не стоит открывать дверь для дискуссии. Это раздражает, – отметила Линн Сван. На вопрос, как бы она отреагировала, если изменения для спортсменов из РФ и Беларуси произойдут в краткосрочной перспективе, лыжница сообщила, что готова к бойкоту. – Я готова бойкотировать соревнования. Это моя позиция. Но легко сказать, когда я стою здесь, может быть, не в своей лучшей форме. Но надеюсь, у меня будет достаточно смелости, чтобы быть готовой к бойкоту. Поскольку есть моменты, которые важнее спорта. Речь идет о жизни людей, – подчеркнула Сван. Майя Дальквист согласилась, что в нынешней ситуации было бы неправильно соревноваться с россиянами. – На самом деле это стало немного шоком. Я не была готова к каким-либо изменениям по сравнению с тем, что было. Я думаю, что это было бы неправильно, – заявила она. Позицию спортсменок поддержал и шведский лыжник Йенс Бурман. Он отметил, что было бы несправедливо, если бы россиян снова допустили к международным соревнованиям. – Война все еще продолжается, и я не могу понять, как люди могут просто изменить мнение, – сообщил он. По мнению лыжников, в этой ситуации Международной федерации лыжного спорта (FIS) следует обратить внимание на позицию Международного союза биатлонистов (IBU), которая не намерена допускать россиян и белорусов к соревнованиям. Читайте Начинаем марафон честности: Зеленский раскритиковал главу МОК за желание вернуть россиян на Олимпиаду Как известно, 25 января Международный олимпийский комитет анонсировал дополнительные консультации по поводу допуска к соревнованиям спортсменов с паспортами РФ и Беларуси. В МОК аргументируют это “объединяющей миссией Олимпийского движения” и “уважением прав спортсменов”. В МОК рассматривают возможность участия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе при соблюдении еще нескольких требований. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах не исключает, что россияне и белорусы могли бы принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже. В связи с этим министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт предупредил, что наше государство может бойкотировать Олимпийские игры-2024. А президент Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ должна остановить террор против Украины, и только после этого можно говорить о каком-либо участии спортсменов страны-агрессора в международных спортивных соревнованиях. Читайте Сюрреализм! Гутцайт рассказал, как МОК объясняет желание допустить россиян к соревнованиям Источник: Sportbladet, Spiegel Фото: Instagram Линн Сван

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