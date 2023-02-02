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Факты / Україна

На Олимпиаде в Пекине каждый третий спортсмен из РФ был военным российской армии — Кулеба

Илья Нежигай, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Каждый третий российский спортсмен на Олимпиаде в Пекине был участником ЦСК армии России.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Он акцентировал на недопустимости участия спортсменов из России в Олимпийских играх, поскольку существенная часть из них являются бывшими членами Центрального спортивного клуба (ЦСК) армии РФ.

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— В Пекине-2022 каждый третий российский спортсмен был военнослужащим российской армии. Сразу после игр россия развязала крупнейшую войну в Европе. Они не должны находиться в Париже ни в каком статусе, — написал министр.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что собирается исследовать пути возвращения российских и беларусских спортсменов в международные соревнования.

После этого Украина, в том числе президент Владимир Зеленский, активно пытаются давить на МОК, чтобы не дать комитету реализовать участие в Олимпиаде 2024 года спортсменов из России.

Латвия уже заявила, что будет бойкотировать Олимпиаду, если в ней примут участие российские спортсмены, даже под нейтральным флагом. К бойкоту предложили присоединиться и лыжницы из Швеции, если МОК не изменит своего решения.

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