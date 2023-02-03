В Черновицкой и Одесской областях СБУ разоблачила таможенников на коррупционных сделках
Служба безопасности Украины на Черновицкой и Одесской таможнях приостановила преступные схемы получения денег от бизнесменов.
В Черновицкой области на коррупционных схемах разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов. Он за взятки обещал предпринимателям не создавать искусственные препятствия при растаможке коммерческих грузов.
Помогали таможеннику двое его знакомых – именно они получали деньги. Среди них – бывший работник таможни, ранее судимый за коррупцию.
Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи первой части взятки в размере 3 тыс. долларов за оформление трех таможенных деклараций.
Посредника задержали в Киеве при получении 12 тыс. долларов – второй части взятки.
Двум фигурантам – организатору схемы и его приспешнику – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
В Одесской области на коррупции разоблачены должностные лица таможенных постов Одесса-порт и Белгород-Днестровский. Злоумышленники потребовали взятки от волонтеров, которые завозят гуманитарную помощь для украинских воинов.
Таможенники обещали волонтерам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов. Сумма взятки составляла от $500 с одного транспортного средства.
СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста Одесса-порт на передаче очередной суммы взятки.
Пока ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Также решается вопрос о привлечении к ответственности других работников таможенного поста.
Ранее во время получения взятки был задержан заместитель начальника Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ. Чиновник получал деньги от мужчин призывного возраста для уклонения от прохождения срочной службы в условиях военного положения.