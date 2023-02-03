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Факты / Україна

В Черновицкой и Одесской областях СБУ разоблачила таможенников на коррупционных сделках

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Черновицкой и Одесской областях СБУ разоблачила таможенников на коррупционных сделках
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины на Черновицкой и Одесской таможнях приостановила преступные схемы получения денег от бизнесменов.

В Черновицкой области на коррупционных схемах разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов. Он за взятки обещал предпринимателям не создавать искусственные препятствия при растаможке коммерческих грузов.

Помогали таможеннику двое его знакомых – именно они получали деньги. Среди них – бывший работник таможни, ранее судимый за коррупцию.

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Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи первой части взятки в размере 3 тыс. долларов за оформление трех таможенных деклараций.

Посредника задержали в Киеве при получении 12 тыс. долларов – второй части взятки.

Двум фигурантам – организатору схемы и его приспешнику – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В Черновицкой и Одесской областях СБУ разоблачила таможенников на коррупционных сделках / 8 фотографий

В Одесской области на коррупции разоблачены должностные лица таможенных постов Одесса-порт и Белгород-Днестровский. Злоумышленники потребовали взятки от волонтеров, которые завозят гуманитарную помощь для украинских воинов.

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Таможенники обещали волонтерам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов. Сумма взятки составляла от $500 с одного транспортного средства.

СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста Одесса-порт на передаче очередной суммы взятки.

В Черновицкой и Одесской областях СБУ разоблачила таможенников на коррупционных сделках / 4 фотографии

Пока ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Также решается вопрос о привлечении к ответственности других работников таможенного поста.

Ранее во время получения взятки был задержан заместитель начальника Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ. Чиновник получал деньги от мужчин призывного возраста для уклонения от прохождения срочной службы в условиях военного положения.

Источник: СБУ
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