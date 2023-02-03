Февраль, 03 в 15:42

Служба безопасности Украины на Черновицкой и Одесской таможнях приостановила преступные схемы получения денег от бизнесменов.

В Черновицкой области на коррупционных схемах разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов. Он за взятки обещал предпринимателям не создавать искусственные препятствия при растаможке коммерческих грузов.

Помогали таможеннику двое его знакомых – именно они получали деньги. Среди них – бывший работник таможни, ранее судимый за коррупцию.

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