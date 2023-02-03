Лютий, 03 в 15:42

Служба безпеки України на Чернівецькій та Одеській митницях припинила злочинні схеми одержання грошей від бізнесменів.

У Чернівецькій області на корупційних схемах викрито керівника одного з місцевих митних постів. Він за хабарі обіцяв підприємцям не створювати штучні перешкоди під час розмитнення комерційних вантажів.

Допомагали митнику двоє його знайомих – саме вони отримували гроші. Серед них – колишній працівник митниці, якого раніше судили за корупцію.

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