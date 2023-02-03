На Чернівецькій та Одеській областях СБУ викрила митників на корупційних оборудках
Служба безпеки України на Чернівецькій та Одеській митницях припинила злочинні схеми одержання грошей від бізнесменів.
У Чернівецькій області на корупційних схемах викрито керівника одного з місцевих митних постів. Він за хабарі обіцяв підприємцям не створювати штучні перешкоди під час розмитнення комерційних вантажів.
Допомагали митнику двоє його знайомих – саме вони отримували гроші. Серед них – колишній працівник митниці, якого раніше судили за корупцію.
Співробітники СБУ задокументували факт передачі першої частини хабаря у розмірі 3 тис. доларів за оформлення трьох митних декларацій.
Посередника затримали у Києві під час одержання 12 тис. доларів – другої частини хабаря.
Двом фігурантам – організатору схеми та його поплічнику – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
На Одещині на корупції викрито посадовців митних постів Одеса-порт та Білгород-Дністровський. Зловмисники вимагали хабарі від волонтерів, які завозять гуманітарну допомогу для українських воїнів.
Митники обіцяли волонтерам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів. Сума хабаря становила від $500 з одного транспортного засобу.
СБУ затримала головного державного інспектора митного посту Одеса-порт на передачі чергової суми хабаря.
Наразі йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Також вирішується питання про притягнення до відповідальності інших працівників митного посту.
Раніше під час отримання хабаря затримали заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ. Посадовець отримував гроші від чоловіків призовного віку для ухилення від проходження строкової служби в умовах воєнного стану.