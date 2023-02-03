Лютий, 03 в 1:06

Якщо західні демократичні держави скоротять військову підтримку України, то Росія переможе у війні, а це означало б поразку самого Заходу.

Про це заявив новообраний президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю DW.

За його словами, Україні, як і раніше, необхідна масштабна військова підтримка.

Зараз дивляться Петр Павел не виключив постачання українським Збройним силам бойових літаків. – Ми повинні надавати Україні будь-яку допомогу, яка дасть змогу перемогти, відновити суверенітет і територіальну цілісність, – сказав він. Новообраний чеський президент наголосив, що якщо Захід “скоротить військову підтримку, постачання військової техніки Україні, то з великою часткою ймовірності Росія переможе у війні, а це означало б нашу поразку”. Петро Павло визнав існування серйозних перешкод у постачанні Україні винищувачів, які, насамперед, стосуються технічного обслуговування і підготовки українських льотчиків. – Навіть за наявності політичної волі на практиці знадобилося б щонайменше півроку, щоб надати Україні реактивну авіацію, – сказав він. Чеський лідер наголосив, що говорячи про озброєння України, слід думати про “прагматичність та ефективність” ухвалюваних рішень. На запитання, чи виступив би він так само активно за військову допомогу Україні, залишаючись на чолі натовського військового комітету, він відповів: – Мій погляд на Україну незмінний у часі. Я так вважав, коли був військовим, потім – як щасливий пенсіонер і тепер – як новообраний президент… Необхідно підтримувати Україну, тому що це – в наших інтересах, – сказав колишній генерал НАТО. Нагадаємо, Петр Павел, який переміг на виборах президента Чехії 28 січня, у минулому був головою Військового комітету НАТО, а також начальником Генштабу Збройних сил Чехії. Після перемоги на виборах колишній генерал НАТО вже заявив, що планує здійснити поїздку в Україну разом зі своєю колегою зі Словаччини Зузаною Чапутовою. Читайте Україна заслуговує стати членом Альянсу після війни – новообраний президент Чехії Петр Павел Фото: General Pavel

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