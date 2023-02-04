Треба завжди бути готовими до можливих атак авіації РФ з Білорусі – Ігнат

Лютий, 04 в 8:43

Попри завершення навчань в Білорусі, ворог не перемістив свою авіацію в пункти базування на території РФ, тому загроза ракетних ударів з цього напрямку зберігається, як це було з самого початку повномасштабного вторгнення.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– РФ це робить на постійній основі. Авіація може дуже швидко переміститися. Це не підрозділ, якому потрібні тижні чи місяці на передислокацію. Авіація злетіла і за годину вона же в іншому місці. Тому треба розуміти, що авіаційна присутність росіян на території Білорусі була завжди з початку повномасштабного вторгнення, – пояснив військовий.

За його словами, навчання не впливають на переміщення авіації, оскільки РФ може це зробити в будь-який момент, тобто передислокувати на один із 40 аеродромів, які вона використовує для атак проти України.

Зараз дивляться – Тому треба бути готовими завжди до можливих атак. Тому що стратегічна авіація – це наймобільніший вид, який можна застосовувати, – підсумував Ігнат. Читайте В ОК Південь оцінили можливість нової атаки Росії найближчими днями

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