Окупанти повністю знесли драматичний театр у Маріуполі, який раніше був зруйнований російськими військами, поки в ньому ховалися люди.

У Міноборони додали, що російські загарбники можуть знищити місце злочину, але військовим злочинцям не уникнути покарання.

All that is left of the Mariupol Drama Theater, where hundreds of civilians died as a result of targeted barbaric bombing by the occupiers. They can destroy the crime scene, but war criminals cannot escape punishment. pic.twitter.com/XiUGRcoUfF

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 4, 2023