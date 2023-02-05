Лютий, 04 в 22:02

Окупанти повністю знесли драматичний театр у Маріуполі, який раніше був зруйнований російськими військами, поки в ньому ховалися люди.

– Усе, що залишилося від Маріупольського драматичного театру, де сотні мирних жителів загинули внаслідок цілеспрямованих варварських бомбардувань окупантів, – ідеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що російські загарбники можуть знищити місце злочину, але військовим злочинцям не уникнути покарання.

All that is left of the Mariupol Drama Theater, where hundreds of civilians died as a result of targeted barbaric bombing by the occupiers. They can destroy the crime scene, but war criminals cannot escape punishment. pic.twitter.com/XiUGRcoUfF — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 4, 2023

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Різними правозахисниками і правоохоронцями раніше неодноразово заявлялося, що демонтаж театру передбачає також знищення Росією доказів щодо скоєного військового злочину.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав, що окупанти повністю знесли театр.

– Драматичний театр повністю демонтовано. Залишилися тільки фронтальні стіни. З високою часткою ймовірності вони просто заваляться самі по собі, а окупанти розведуть руками. Фінальну крапку поставлено. Будинок із годинником. Просто купа будівельного сміття. Покинута без розчищення. Справжня “реконструкція” від окупантів – перетворення всього на попіл і сміття, – написав він.

Наприкінці грудня минулого року стало відомо, що росіяни, які окупували Маріуполь, почали демонтаж зруйнованої будівлі драматичного театру.

До вечора 22 грудня на місці колишнього драмтеатру не було вже половини споруди. Уже 23 грудня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко писав, що загарбники мають намір повністю знести задню і центральну частини театру.

Бомбардування Драмтеатру в Маріуполі Донецької області стало одним із найжорстокіших злочинів російської окупаційної армії під час боїв за місто. Російські окупанти з літака скинули на будівлю бомбу 16 березня.

Перед будівлею, під час атаки російських бомбардувальників, був великий напис “ДЕТИ”, оскільки в театрі ховалося цивільне населення міста. За різними даними, тоді загинули кілька сотень людей.

Вже у серпні минулого року окупаційні війська РФ намагались приховати трупний запах на рештках драмтеатру за допомогою хлорки, а тіла загиблих почали заливати бетоном.

Джерела: Андрющенко Time, Міноборони

Фото: Стратком ЗСУ