Аварії на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок атак РФ, можуть повторюватися і в інших регіонах України.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він зазначив, що будь-яке енергетичне обладнання не може працювати належним чином після влучання російських ракет.

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– На жаль, поки ми не отримаємо нові автотрансформатори і не замінимо ключове обладнання, то кардинально ситуація не покращиться. Аварії будуть повторюватися і в інших регіонах України. Пошкоджене обладнання, яке було відновлене в польових умовах, не може працювати як нове штатне обладнання. Маємо бути готовими, що ситуація є дуже складною, – сказав він.

За словами Харченка, на заміну пошкодженого обладнанання знадобляться місяці.

– Кардинально система почне відновлюватись, коли в необхідній кількості буде ставитись нове обладнання. Це буде не раніше ніж, літом. Я думаю, що у квітні ми відчуємо перше суттєве покращення ситуації. А влітку, за позитивного сценарію, ми відчуємо, що система починає відроджуватись. Реальні терміни відновлення системи досить значні, – сказав він.

Нагадаємо, що 4 лютого на одній з високовольтних підстанцій, що заживлюють Одесу, сталась масштабна аварія. Вийшов з ладу автотрансформатор, раніше відновлений після російських ракетних атак.

Станом на сьогодні в Одесі без електропостачання залишаються до 40% споживачів – це близько 280 тис. абонентів. Ремонти на підстанції тривають цілодобово.