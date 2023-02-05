Ситуация со светом в Одессе стабилизируется ориентировочно 10 февраля – Кудрицкий

Февраль, 05 в 15:29

Энергетикам удалось подключить к электроснабжению около 200 тыс. из 500 тыс. потребителей в Одессе и Одесском районе из-за обесточения в результате аварии на подстанции в субботу утром.

Об этом во время брифинга сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

— Сразу после аварии было потеряно энергоснабжение более 500 тыс. абонентов в Одесской области. Более 200 тыс. удалось возобновить энергоснабжение. В Одессе и Одесском районе 280-290 тыс. абонентов имеют очень ограниченное электроснабжение. По состоянию на вчера график был такой: 2 часа. свет есть, 12 час. нет, – сказал он.

Кудрицкий добавил, что сейчас со всей страны в Одессу свозят генераторы для подключения критической инфраструктуры, подключенной к сетям вчера. По его словам, по мере подключения график будет смягчаться до схемы 2/10 и 2/8.

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Он отметил, что город вернется к обычным графикам отключения ориентировочно с 10 февраля.

Параллельно с этим Укрэнерго оперативно ведет восстановление всех энергообъектов, пострадавших в Одесской области от атак России, сфокусировавшись на одном из них, который позволит улучшить энергоснабжение.

— По нашим прогнозам, до конца рабочей недели мы должны закончить эти работы, и ситуация должна значительно улучшиться. Также будет эффект от перевода критической инфраструктуры на генераторы, – резюмировал он.

Недавно в ДТЭК сообщили, что передали Одессе 15 мощных генераторов, направленных на нужды критической инфраструктуры, поставляющей людям воду и тепло.

Пока энергетики продолжают работать над улучшением ситуации, которая возникла из-за вчерашней аварии на подстанции Укрэнерго.

Источник: Укрэнерго

Скриншот: Укрэнерго