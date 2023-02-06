Две важные задачи. Жданов объяснил важность обороны Бахмута

Февраль, 05 в 23:00

Обороняя Бахмут Донецкой области, украинские военные выполняют сразу две важные задачи.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что контроль над Бахмутом решает для ВСУ две задачи.

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— Первое – это удержание территории и нанесение максимального удара противнику. В таких боях российская армия несет наибольшие потери – как в технике, так и в личном составе. По сравнению с летом нам удалось вдвое увеличить потери оккупантов в сутки только убитыми. А ранеными – еще больше. Поэтому с одной стороны нам выгодно такое истощение противника в таком хорошо укрепленном городе, — считает Жданов.

По его мнению, второй задачей является предоставление возможности инженерным войскам подготовить рубежи обороны за городом на выгодных позициях.