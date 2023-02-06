Дві важливі задачі. Жданов пояснив важливість оборони Бахмуту

Лютий, 05 в 23:00

Обороняючи Бахмут Донецької області українські військові виконують одразу дві важливі задачі.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

Він зауважив, що контроль над Бахмутом вирішує для ЗСУ два завдання.

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– Перше – це утримання території і завдання максимального удару противнику. У таких боях російська армія зазнає найбільших втрат – як у техніці, так і в особовому складі. Порівняно з літом нам вдалося вдвічі збільшити втрати окупантів за добу лише вбитими. А пораненими – ще більше. Тому з однієї сторони нам вигідне таке виснаження противника у такому добре укріпленому місті, – вважає Жданов.

На його думку, другим завданням є надання можливості інженерним військам підготувати рубежі оборони за містом на вигідних позиціях.