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Факти / Україна

Дві важливі задачі. Жданов пояснив важливість оборони Бахмуту

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Бахмут
Фото: Генштаб ЗСУ

Обороняючи Бахмут Донецької області українські військові виконують одразу дві важливі задачі.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

Він зауважив, що контроль над Бахмутом вирішує для ЗСУ два завдання.

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– Перше – це утримання території і завдання максимального удару противнику. У таких боях російська армія зазнає найбільших втрат – як у техніці, так і в особовому складі. Порівняно з літом нам вдалося вдвічі збільшити втрати окупантів за добу лише вбитими.  А пораненими – ще більше. Тому з однієї сторони нам вигідне таке виснаження противника у такому добре укріпленому місті, – вважає Жданов.

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На його думку, другим завданням є надання можливості інженерним військам підготувати рубежі оборони за містом на вигідних позиціях.

– Тому що якщо виникне загроза оточення і якщо вони все ж закидають нас своїми тілами так, що ми будемо змушені відступати, то потрібно відступати на підготовлений рубіж. Щоб для російської армії все почалося спочатку, – пояснив експерт.

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