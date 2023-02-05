Ситуація зі світлом в Одесі стабілізується орієнтовно 10 лютого – Кудрицький

Лютий, 05 в 15:29

Енергетикам вдалося підключити до електропостачання близько 200 тис. із 500 тис. споживачів в Одесі та Одеському районі через знеструмлення внаслідок аварії на підстанції у суботу вранці.

Про це під час брифінгу повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

— Одразу після аварії було втрачено енергопостачання більш ніж для 500 тис. абонентів в Одеській області. Понад 200 тис. вдалося відновити енергопостачання. В Одесі та в Одеському районі 280-290 тис. абонентів мають дуже обмежене електропостачання. Станом на вчора графік був такий: 2 год. світло є, 12 год. немає, – сказав він.

Кудрицький додав, що наразі з усієї країни до Одеси звозять генератори для підключення критичної інфраструктури, яка була підключена до мереж учора. За його словами, у міру підключення графік пом’якшуватиме до схеми 2/10 і 2/8.

Зараз дивляться

Він зазначив, що місто повернеться до звичайних графіків відключення орієнтовано з 10 лютого.

Паралельно з цим Укренерго оперативно веде відновлення всіх енергооб’єктів, що постраждали на Одещині від атак Росії, сфокусувавшись на одному з них, який дозволить покращити енергопостачання.

— За нашими прогнозами, до кінця робочого тижня ми повинні закінчити ці роботи, і ситуація має суттєво покращитись. Також буде ефект від переведення критичної інфраструктури на генератори, – резюмував він.

Нещодавно у ДТЕК повідомили, що передали Одесі 15 потужних генераторів, спрямованих на потреби критичної інфраструктури, яка постачає людям воду та тепло.

Наразі енергетики продовжують працювати над покращенням ситуації, яка виникла через вчорашню аварію на підстанції Укренерго.

Джерело: Укренерго

Скріншот: Укренерго