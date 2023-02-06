Найближчим часом в Україні може погіршитись ситуація з електропостачанням у зв’язку з морозами.

Як повідомили у пресслужбі ДТЕК, такі погодні умови збільшують ризик виникнення аварій на мережах.

– Протягом наступних днів в Україну можуть повернутися морози. Зазвичай такі погодні умови можуть призводити до збільшення навантаження на електромережі, через що збільшується ризик виникнення аварій, – йдеться у повідомленні.

У компанії закликають українців економно споживати електроенергію, а також обіцяють оперативно інформувати щодо будь-яких змін у відключеннях світла.

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Раніше в Укренерго повідомили, що 6 лютого в Україні зросло споживання електроенергії. Причиною є не тільки початок робочого тижня, а й суттєве похолодання.

В енергосистемі зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у пікові години споживання.