Февраль, 06 в 12:29

По состоянию на утро понедельника, 6 февраля, в Украине растет потребление электричества из-за похолодания и начала рабочей недели. В Одесской и Киевской областях применены аварийные отключения света.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго.

– Потребление электроэнергии растет. Причиной тому является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание. Следовательно, в стране сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы (это пики потребления), — отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что нынешний объем производимой электроэнергии не может полностью покрыть потребление в стране. Прежде всего электричество доставляется объектам энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и граждан. Кроме собственной, Украина получает электроэнергию и в рамках импорта.

Сейчас смотрят Все облэнерго получили лимиты потребления на эти сутки (с 6:00 до 24:00). В областях действуют графики плановых почасовых отключений света. Однако после превышения лимитов будут задействованы аварийные отключения. В то же время в Одесской и Киевской областях, а также в Киеве сохраняются сетевые ограничения. – В результате масштабной аварии на подстанции НЭК Укрэнерго, в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения. Из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются также в Киеве и в Киевской области, — подчеркнули в Укрэнерго. Энергетики продолжают подключать потребителей Одессы по резервным схемам. Объекты критической инфраструктуры в городе должны перейти на альтернативные источники питания, что позволит высвободить дополнительный объем мощности для бытовых потребителей. Ремонтные работы на всех энергообъектах Одесской области, пострадавших от атак войск РФ, проходят в усиленном режиме. Усилия энергетиков сконцентрированы на одном из объектов, что позволит ускорить возобновление энергоснабжения Одессы и Одесского района. Причиной дефицита в энергосистеме являются систематические обстрелы РФ. Украина уже пережила 13 ракетных ударов врага и 15 волн атак дронов по энергообъектам. Были повреждены электростанции и высоковольтная сеть. В компании объясняют, что после каждой новой атаки восстанавливать энергетическую инфраструктуру становится все труднее. Кроме того, восстановленные объекты и резервные схемы питания работают не так надежно. Под контролем врага по-прежнему находятся Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, а это 10 ГВт основных мощностей. По данным Укрэнерго, ситуация с электроснабжением в Одессе стабилизируется ориентировочно 10 февраля. По состоянию на 5 февраля энергетикам удалось подключить около 200 тыс. из 500 тыс. потребителей в Одессе и Одесском районе. Обесточивание произошло из-за аварии на подстанции. Читайте Как похолодание повлияет на отключение света и ждать ли резких изменений — Герус Источник: Укрэнерго

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