Февраль, 07 в 13:40

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в интервью CNN намекнул на способность Украины нанести удар по России.

— Что касается российской территории, нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. У нас есть такое оружие? Да, есть, – заявил Данилов.

Страны Запада запретили Украине наносить удары по территории России из западного оружия. Хотя во время войны на стратегических объектах в России постоянно происходили необъяснимые взрывы.

Публично Украина никогда не признавала, что ответственна за эти удары.

Сейчас смотрят Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов в прошлом месяце говорил об атаках “все глубже и глубже” внутри России, подальше от линии фронта. Буданов сказал ABC News в январе, что он “очень рад видеть” атаки внутри России, но он не ответил, причастна ли Украина к этим ударам. – Думаете, будет больше? — спросил журналист Буданова. – Я так думаю, – ответил он. – Внутри России? Глубоко внутри России? – спросил репортер. – Все глубже и глубже, – сказал он. В частности, в интервью The Washington Post Буданов сообщал, что у Украины есть агенты, работающие внутри России, и это разрушило иллюзию безопасности, которая существовала ранее в Кремле.

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