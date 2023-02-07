Никто не запрещает уничтожать цели на территории РФ оружием украинского производства – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в интервью CNN намекнул на способность Украины нанести удар по России.
— Что касается российской территории, нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. У нас есть такое оружие? Да, есть, – заявил Данилов.
Страны Запада запретили Украине наносить удары по территории России из западного оружия. Хотя во время войны на стратегических объектах в России постоянно происходили необъяснимые взрывы.
Публично Украина никогда не признавала, что ответственна за эти удары.
Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов в прошлом месяце говорил об атаках “все глубже и глубже” внутри России, подальше от линии фронта.
Буданов сказал ABC News в январе, что он “очень рад видеть” атаки внутри России, но он не ответил, причастна ли Украина к этим ударам.
– Думаете, будет больше? — спросил журналист Буданова.
– Я так думаю, – ответил он.
– Внутри России? Глубоко внутри России? – спросил репортер.
– Все глубже и глубже, – сказал он.
В частности, в интервью The Washington Post Буданов сообщал, что у Украины есть агенты, работающие внутри России, и это разрушило иллюзию безопасности, которая существовала ранее в Кремле.