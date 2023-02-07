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Факты / Україна

Никто не запрещает уничтожать цели на территории РФ оружием украинского производства – Данилов

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в интервью CNN намекнул на способность Украины нанести удар по России.

— Что касается российской территории, нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. У нас есть такое оружие? Да, есть, – заявил Данилов.

Страны Запада запретили Украине наносить удары по территории России из западного оружия. Хотя во время войны на стратегических объектах в России постоянно происходили необъяснимые взрывы.

Публично Украина никогда не признавала, что ответственна за эти удары.

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Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов в прошлом месяце говорил об атаках “все глубже и глубже” внутри России, подальше от линии фронта.

Буданов сказал ABC News в январе, что он “очень рад видеть” атаки внутри России, но он не ответил, причастна ли Украина к этим ударам.

– Думаете, будет больше? — спросил журналист Буданова.

– Я так думаю, – ответил он.

– Внутри России? Глубоко внутри России? – спросил репортер.

– Все глубже и глубже, – сказал он.

В частности, в интервью The Washington Post Буданов сообщал, что у Украины есть агенты, работающие внутри России, и это разрушило иллюзию безопасности, которая существовала ранее в Кремле.

Источник: CNN
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