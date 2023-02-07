Ніхто не забороняє знищувати цілі на території РФ зброєю українського виробництва – Данілов

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в інтерв’ю CNN натякнув на здатність України завдати удару по Росії.

— Щодо російської території, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. У нас є така зброя? Так, є, – заявив Данілов.

Країни Заходу заборонили Україні завдавати ударів по території Росії із західної зброї. Хоча протягом війни на стратегічних об’єктах у Росії постійно відбувалися незрозумілі вибухи.

Публічно Україна ніколи не визнавала, що відповідальна за ці удари.

Зараз дивляться

Керівник української розвідки Кирило Буданов минулого місяця передбачив “дедалі глибші атаки” всередині Росії, подалі від лінії фронту.

Буданов сказав ABC News у січні, що він “дуже радий бачити” атаки всередині Росії, але він не дав відповідь, чи причетна Україна до цих ударів.

— Гадаєте, буде більше? — запитав журналіст у Буданова.

— Я так вважаю, — відповів він.

— Усередині Росії? Глибоко всередині Росії? — запитав репортер.

— Все глибше й глибше, — сказав він.

Зокрема, в інтерв’ю The Washington Post Буданов повідомляв, що в України є агенти, що працюють всередині Росії, і це зруйнувало ілюзію безпеки, яку відчували раніше в Кремлі.