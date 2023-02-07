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Факти / Україна

РФ намагається продавити оборону під Бахмутом та Лиманом, але зазнає великих втрат – Сухопутні війська ЗСУ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
РФ намагається продавити оборону під Бахмутом та Лиманом, але зазнає великих втрат – Сухопутні війська ЗСУ

Росіяни намагаються наступати на Лиманському та Бахмутському напрямках і хочуть продавити оборону України, але зазнають великих втрат.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

– На підступах до Бахмута наші військові проявляють неабияку витримку та професіоналізм, що сковує дії противника і приносить велетенські втрати для російських окупантів у людській силі. Завдяки професійним діям наших захисників російські загарбники не можуть прорвати оборону Бахмута, — розповіли у Сухопутних військах.

Зазначається, що 7 лютого командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав підрозділи на сході України, де українські бійці тримають оборону на найважчих напрямках.

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Сирський поговорив із командирами підрозділів, ознайомився з оперативною ситуацією, особливостями дій військ РФ на певних напрямках та дав рекомендації, як покращити оперативну ситуацію так, щоб ворог зазнав якнайбільших втрат.

Крім того, він нагородив бійців за мужність, хоробрість та кмітливість, проявлені під час зіткнень з російськими окупантами.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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