Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении руководителей Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областных военных администраций (ОВА).

Об этом говорится в соответствующих документах, размещенных на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, должность главы Днепропетровской ОВА будет занимать Сергей Лысак.

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Факты ICTV писали о биографии Сергея Лысака. Он, в частности, работал в Службе безопасности Украины и возглавлял областное отделение СБУ в Житомирской области.

Начальником Херсонской ОГА назначен Александр Прокудин, который долгое время был главой полиции в той же области.

В свою очередь Юрий Малашко назначен председателем Запорожской ОВА, который до этого исполнял обязанности председателя Антитеррористического центра при СБУ и был начальником Красногоровской ВГА Донецкой области.

В вечернем обращении за 7 февраля президент подчеркнул, что областные администрации возглавят “специалисты, которые имеют опыт реальной защиты государства именно сейчас”.