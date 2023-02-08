Лютий, 08 в 21:49

В Україні зросло споживання електроенергії через зниження температури. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

Ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де 8 лютого планувалось провести виміри фактичного споживання.

Які діють актуальні графіки відключення світла по Україні, де та коли не буде електрики 9 лютого 2023 року – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Київ – графік відключення світла

Ліміти споживання електроенергії в Києві, надані НЕК Укренерго, дозволяють застосовувати відключення електрики за графіком.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

На 9 лютого НЕК Укренерго довело ліміт по потужності у Полтавській області з розбивкою по годинах. Ознайомитися з ним можна за посиланням.

Якщо дозволить споживання, Полтаваобленерго зможе застосовувати одну чергу.

Одеська область

В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки масштабної аварії у високовольтній мережі. За даними Укренерго, ситуація наразі потроху покращується. Проте у місті та області досі діють аварійні відключення світла.

Дніпропетровська область

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Запорізька область

У Запорізькій області 9 лютого не планують відключати світло протягом всього дня, повідомляє ПАТ Запоріжжяобленерго.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Перелік адрес, де діятимуть погодинні відключення електрики, можна переглянути за посиланням.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 6 до 12 лютого включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.