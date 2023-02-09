Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

ЄС має реагувати на загрозу швидше, ніж РФ встигатиме мобілізуватись – Зеленський

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський під час виступу на спецзасіданні Європейської ради в четвер, 9 лютого, підкреслив, що Євросоюз має реагувати на загрозу швидко і потужно, щоб Росія не встигала мобілізувати свій потенціал задля агресії проти інших – як прямої, так і гібридної.

– Чим швидше і міцніше буде повернення свободи, реальної сили, європейських цінностей на всю територію України, яка нині залишається окупованою Росією, тим надійніше і довготриваліше буде мир у післявоєнній Європі, – заявив президент. 

Він нагадав, що Росія має різний інструментарій не лише проти України, Молдови, Польщі, країн Балтії чи інших сусідніх з нею країн. 

– Ми бачили це і на Балканах, і, на жаль, знову можемо побачити в будь-який момент в будь-якому регіоні, якщо комусь у Москві просто захочеться скласти черговий насильницький або загарбницький план. Чи завжди ми будемо встигати захищатись? Треба швидкість в ухваленні рішень і надійність, – сказав Володимир Зеленський.

Читайте
Розвідка України перехопила план РФ зруйнувати політичну стабільність в Молдові – Зеленський

Зараз дивляться

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка