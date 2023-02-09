Лютий, 09 в 14:32

Президент Володимир Зеленський під час виступу на спецзасіданні Європейської ради в четвер, 9 лютого, підкреслив, що Євросоюз має реагувати на загрозу швидко і потужно, щоб Росія не встигала мобілізувати свій потенціал задля агресії проти інших – як прямої, так і гібридної.

– Чим швидше і міцніше буде повернення свободи, реальної сили, європейських цінностей на всю територію України, яка нині залишається окупованою Росією, тим надійніше і довготриваліше буде мир у післявоєнній Європі, – заявив президент.

Він нагадав, що Росія має різний інструментарій не лише проти України, Молдови, Польщі, країн Балтії чи інших сусідніх з нею країн.

– Ми бачили це і на Балканах, і, на жаль, знову можемо побачити в будь-який момент в будь-якому регіоні, якщо комусь у Москві просто захочеться скласти черговий насильницький або загарбницький план. Чи завжди ми будемо встигати захищатись? Треба швидкість в ухваленні рішень і надійність, – сказав Володимир Зеленський.