Февраль, 10 в 15:47

Крымский политзаключенный, осужденный россиянами на 13 лет лишения свободы, Джемиль Гафаров скончался в следственном изоляторе российского Новочеркасска.

Об этом адвокат Лилия Гемеджи рассказала общественному объединению Крымская солидарность.

– Я позвонила в СИЗО, мне сообщили, что он скончался. Сказали, что его сегодня заберут в морг, – рассказала Гемеджи.

Смерть Гафарова – второй подобный случай за неделю. Так, 8 февраля правозащитники сообщили о смерти в российской колонии осужденного в Крыму украинца Константина Ширинга – его обвиняли в “шпионаже”.

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Адвокат Гафарова Эмиль Курбединов ранее сообщал, что его подзащитному в Новочеркасском СИЗО отказывают в проведении медицинского обследования.

Между тем, Крымская солидарность со ссылкой на правозащитный офис крымских адвокатов ранее сообщала, что состояние здоровья политзаключенного Джемиля Гафарова “резко ухудшилось”.

Его жена, Разие Гафарова, рассказывала, что в 2017 году, до возбуждения уголовного дела, Джемиль перенес значительный инфаркт миокарда. В том же году ему диагностировали хроническую почечную недостаточность с нарушением фильтрации почек. Он нуждался в регулярном диализе почек, который невозможно проводить в условиях СИЗО.

Фото: Крымская солидарность