У СІЗО РФ помер кримський політв’язень Гафаров, якому відмовили у медобстеженні
Кримський політв’язень, засуджений росіянами на 13 років позбавлення волі, Джеміль Гафаров помер у слідчому ізоляторі російського Новочеркаська.
Про це адвокатка Лілія Гемеджі розповіла громадському об’єднанню Кримська солідарність.
– Я зателефонувала до СІЗО, мені повідомили, що він помер. Сказали, що його сьогодні заберуть у морг, – розповіла Гемеджі.
Смерть Гафарова – другий подібний випадок за тиждень. Так, 8 лютого правозахисники повідомили про смерть у російській колонії засудженого в Криму українця Костянтина Ширінга – його звинувачували у “шпигунстві”.
Адвокат Гафарова Еміль Курбедінов раніше повідомляв, що його підзахисному у СІЗО Новочеркаська відмовляють у проведенні медичного обстеження.
Тим часом Кримська солідарність з посиланням на правозахисний офіс кримських адвокатів раніше повідомляла, що стан здоров’я політв’язня Джеміля Гафарова “різко погіршився”.
Його дружина, Разіє Гафарова, розповідала, що у 2017 році, до відкриття кримінальної справи, Джеміль переніс значний інфаркт міокарда. Того ж року йому діагностували хронічну ниркову недостатність із порушенням фільтрації нирок. Він потребував регулярного діалізу нирок, який неможливо проводити в умовах СІЗО.
Фото: Кримська солідарність