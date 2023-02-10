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Факти / Україна

У СІЗО РФ помер кримський політв’язень Гафаров, якому відмовили у медобстеженні

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У СІЗО РФ помер кримський політв’язень Гафаров, якому відмовили у медобстеженні

Кримський політв’язень, засуджений росіянами на 13 років позбавлення волі, Джеміль Гафаров помер у слідчому ізоляторі російського Новочеркаська. 

Про це адвокатка Лілія Гемеджі розповіла громадському об’єднанню Кримська солідарність. 

– Я зателефонувала до СІЗО, мені повідомили, що він помер. Сказали, що його сьогодні заберуть у морг, – розповіла Гемеджі.

Смерть Гафарова – другий подібний випадок за тиждень. Так, 8 лютого правозахисники повідомили про смерть у російській колонії засудженого в Криму українця Костянтина Ширінга – його звинувачували у “шпигунстві”.

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Адвокат Гафарова Еміль Курбедінов раніше повідомляв, що його підзахисному у СІЗО Новочеркаська відмовляють у проведенні медичного обстеження. 

Тим часом Кримська солідарність з посиланням на правозахисний офіс кримських адвокатів раніше повідомляла, що стан здоров’я політв’язня Джеміля Гафарова “різко погіршився”.

Його дружина, Разіє Гафарова, розповідала, що у 2017 році, до відкриття кримінальної справи, Джеміль переніс значний інфаркт міокарда. Того ж року йому діагностували хронічну ниркову недостатність із порушенням фільтрації нирок. Він потребував регулярного діалізу нирок, який неможливо проводити в умовах СІЗО. 

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Фото: Кримська солідарність

Джерело: Радіо Свобода
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