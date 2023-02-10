Зеленский подарил королю Бельгии обломок российского Су-25
Монарх Бельгии Филипп принял президента Украины Владимира Зеленского в Королевском дворце в Брюсселе.
Об этом сообщается в соцсетях Бельгийского королевского дворца.
Его Превосходительство, президент Украины Владимир Зеленский был принят на аудиенции. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро также присутствовал, — говорится в сообщении.
Отмечается, что президент Зеленский передал обломок сбитого в Украине российского самолета СУ-25, на котором украинские пилоты написали “Вместе мы побеждаем”.
Le Président @ZelenskyyU a remis un fragment d'un avion russe SU25 qui a été abattu en Ukraine. Les pilotes ukrainiens y ont inscrit les mots "Together we win".@alexanderdecroo pic.twitter.com/jQ8BSCiMzt
— Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) February 9, 2023
Напомним, в течение 9 февраля украинский лидер был с визитом в Париже, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Впоследствии украинский лидер совершил путешествие в Брюссель, столицу Бельгии, где принял участие в саммите стран-членов Евросоюза.
Кроме того, президент Зеленский выступил перед Европейским парламентом.
Перед этим, 8 февраля, глава государства посетил Лондон, где встретился с премьером Британии Риши Сунаком и королем Чарльзом III.
Зеленский и Сунак, в частности, посетили британскую базу, где тренируются украинские военные.
Этот небольшой тур был второй зарубежной поездкой Зеленского с начала полномасштабного вторжения войск РФ.
Фото: Belgian Royal Palace