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Монарх Бельгии Филипп принял президента Украины Владимира Зеленского в Королевском дворце в Брюсселе.

Об этом сообщается в соцсетях Бельгийского королевского дворца.

Его Превосходительство, президент Украины Владимир Зеленский был принят на аудиенции. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро также присутствовал, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что президент Зеленский передал обломок сбитого в Украине российского самолета СУ-25, на котором украинские пилоты написали “Вместе мы побеждаем”.

Le Président @ZelenskyyU a remis un fragment d'un avion russe SU25 qui a été abattu en Ukraine. Les pilotes ukrainiens y ont inscrit les mots "Together we win".@alexanderdecroo pic.twitter.com/jQ8BSCiMzt — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) February 9, 2023

Напомним, в течение 9 февраля украинский лидер был с визитом в Париже, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Впоследствии украинский лидер совершил путешествие в Брюссель, столицу Бельгии, где принял участие в саммите стран-членов Евросоюза.

Кроме того, президент Зеленский выступил перед Европейским парламентом.

Перед этим, 8 февраля, глава государства посетил Лондон, где встретился с премьером Британии Риши Сунаком и королем Чарльзом III.

Зеленский и Сунак, в частности, посетили британскую базу, где тренируются украинские военные.

Этот небольшой тур был второй зарубежной поездкой Зеленского с начала полномасштабного вторжения войск РФ.

Фото: Belgian Royal Palace