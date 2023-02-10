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Факты / Україна

Зеленский подарил королю Бельгии обломок российского Су-25

Илья Нежигай, редактор ленты
Зеленский подарил королю Бельгии обломок российского Су-25

Монарх Бельгии Филипп принял президента Украины Владимира Зеленского в Королевском дворце в Брюсселе.

Об этом сообщается в соцсетях Бельгийского королевского дворца.

Его Превосходительство, президент Украины Владимир Зеленский был принят на аудиенции. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро также присутствовал, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что президент Зеленский передал обломок сбитого в Украине российского самолета СУ-25, на котором украинские пилоты написали “Вместе мы побеждаем”.

Напомним, в течение 9 февраля украинский лидер был с визитом в Париже, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Впоследствии украинский лидер совершил путешествие в Брюссель, столицу Бельгии, где принял участие в саммите стран-членов Евросоюза.

Кроме того, президент Зеленский выступил перед Европейским парламентом.

Перед этим, 8 февраля, глава государства посетил Лондон, где встретился с премьером Британии Риши Сунаком и королем Чарльзом III.

Зеленский и Сунак, в частности, посетили британскую базу, где тренируются украинские военные.

Этот небольшой тур был второй зарубежной поездкой Зеленского с начала полномасштабного вторжения войск РФ.

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Фото: Belgian Royal Palace

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