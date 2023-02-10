Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Зеленський подарував королю Бельгії уламок російського Су-25

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Зеленський подарував королю Бельгії уламок російського Су-25

Монарх Бельгії Філіп прийняв президента України Володимира Зеленському у Королівському палаці в Брюсселі.

Про це повідомляється у соцмережах Бельгійського королівського палацу.

Його Високоповажність, президент України Володимир Зеленський був прийнятий на аудієнції. Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кро також був присутній, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Зазначається, що президент Зеленський передав уламок збитого в Україні російського літака СУ-25, на якому українські пілоти написали “Разом ми перемагаємо”.

Нагадаємо, протягом 9 лютого український лідер був з візитом у Парижі, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом. Згодом український лідер здійснив мандрівку до Брюсселя, столиці Бельгії, де взяв участь в саміті країн-членів Євросоюзу.

Крім того, президент Зеленський виступив перед Європейським парламентом.

Перед цим, 8 лютого, глава держави відвідав Лондон, де мав зустріч з прем’єром Британії Ріші Сунаком та королем Чарльзом III.

Зеленський і Сунак, зокрема, відвідали британську базу, де тренуються українські військові.

Цей невеликий тур був другою закордонною поїздкою Зеленського з початку повномасштабного вторгнення військ РФ.

Читайте
Зустріли як героя, але без зобов’язань щодо літаків: що пишуть західні ЗМІ про європейське турне Зеленського

Фото: Belgian Royal Palace

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка