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Монарх Бельгії Філіп прийняв президента України Володимира Зеленському у Королівському палаці в Брюсселі.

Про це повідомляється у соцмережах Бельгійського королівського палацу.

Його Високоповажність, президент України Володимир Зеленський був прийнятий на аудієнції. Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кро також був присутній, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що президент Зеленський передав уламок збитого в Україні російського літака СУ-25, на якому українські пілоти написали “Разом ми перемагаємо”.

Le Président @ZelenskyyU a remis un fragment d'un avion russe SU25 qui a été abattu en Ukraine. Les pilotes ukrainiens y ont inscrit les mots "Together we win".@alexanderdecroo pic.twitter.com/jQ8BSCiMzt — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) February 9, 2023

Нагадаємо, протягом 9 лютого український лідер був з візитом у Парижі, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом. Згодом український лідер здійснив мандрівку до Брюсселя, столиці Бельгії, де взяв участь в саміті країн-членів Євросоюзу.

Крім того, президент Зеленський виступив перед Європейським парламентом.

Перед цим, 8 лютого, глава держави відвідав Лондон, де мав зустріч з прем’єром Британії Ріші Сунаком та королем Чарльзом III.

Зеленський і Сунак, зокрема, відвідали британську базу, де тренуються українські військові.

Цей невеликий тур був другою закордонною поїздкою Зеленського з початку повномасштабного вторгнення військ РФ.

Фото: Belgian Royal Palace