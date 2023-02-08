Февраль, 08 в 21:30

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетили британскую базу в военном лагере Bovington Camp для встречи с украинскими военными.

Как сообщает Sky News, речь идет об украинских солдатах, которых тренирует британская армия.

Президент и премьер прибыли на базу вертолетом, после чего им презентовали симулятор танка Challenger 2, который использовался в учебных целях.

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Украинский лидер поблагодарил британского коллегу Сунака за поддержку и вручил медали некоторым украинским военнослужащим.

— Для нас большая честь, что все вы здесь, и ваше мужество вдохновляет нас, и мужество ваших семей вдохновляет нас. Мы будем с вами до конца, и вы победите, — сказал премьер Сунак.

На сайте Офиса президента также продемонстрировали практические элементы тренировочного курса, после чего Владимир Зеленский пообщался с военными и командованием базы, а также вручил украинским военнослужащим государственные награды.

— Я увидел, что ребята готовы учиться быстро. Наши военнослужащие проявляют усердие и спешат как можно быстрее овладеть новыми навыками, чтобы вернуться домой и использовать все, чему научились, для освобождения нашей территории. Вижу, что здесь есть все необходимое для этого, в том числе и мощные танки. Именно такие, как нам нужны. И мы делаем все, чтобы они так же быстро появились на поле боя, — сказал президент Украины.

В частности, президент наградил орденами Богдана Хмельницкого III степени, За мужество III степени и медалями За воинскую службу Украине танкистов, десантников и механиков ВСУ.

Зеленский и Сунак посетили военный лагерь, где тренируются украинские солдаты: как это было / 5 фотографий

Военный журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что британские танки Challenger 2 получит, вероятно, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада.

— Президент Зеленский и премьер Сунак посетили учебный центр, где проходят тренировки военнослужащих именно этой бригады, — отметил журналист.

Он добавил, что совместные фото Зеленского и Сунака с военными были сделаны на фоне учебных танков.

Зеленский и Сунак посетили военный лагерь, где тренируются украинские солдаты: как это было / 5 фотографий

В течение 8 февраля президент Владимир Зеленский совершил визит в Британию, где встретился с главой правительства Соединенного Королевства Риши Сунаком и британским монархом Чарльзом III.