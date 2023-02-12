Февраль, 12 в 8:18

В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили ориентировочно 900 российских оккупантов.

В целом за 354 суток полномасштабной войны потери армии РФ в Украине превысили 137 тыс.

Потери РФ на 12 февраля 2023

личного состава ‒ около 137 780 (+900),

танков ‒ 3 280 (+13),

боевых бронированных машин ‒ 6 488 (+14),

артиллерийских систем – 2 287 (+17),

реактивных систем залпового огня – 465 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 234,

самолетов – 296 (+1),

вертолетов – 286,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 007 (+10),

крылатых ракет – 857,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 148 (+14),

специальной техники ‒ 215 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.