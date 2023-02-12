Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Еще минус 900 оккупантов: потери РФ в войне против Украины на 12 февраля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили ориентировочно 900 российских оккупантов.

В целом за 354 суток полномасштабной войны потери армии РФ в Украине превысили 137 тыс.

Потери РФ на 12 февраля 2023

  • личного состава ‒ около 137 780 (+900),
  • танков ‒ 3 280 (+13),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 488 (+14),
  • артиллерийских систем – 2 287 (+17),
  • реактивных систем залпового огня – 465 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 234,
  • самолетов – 296 (+1),
  • вертолетов – 286,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 007 (+10),
  • крылатых ракет – 857,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 148 (+14),
  • специальной техники ‒ 215 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка