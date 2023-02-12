Еще минус 900 оккупантов: потери РФ в войне против Украины на 12 февраля
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили ориентировочно 900 российских оккупантов.
В целом за 354 суток полномасштабной войны потери армии РФ в Украине превысили 137 тыс.
Потери РФ на 12 февраля 2023
- личного состава ‒ около 137 780 (+900),
- танков ‒ 3 280 (+13),
- боевых бронированных машин ‒ 6 488 (+14),
- артиллерийских систем – 2 287 (+17),
- реактивных систем залпового огня – 465 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 234,
- самолетов – 296 (+1),
- вертолетов – 286,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 007 (+10),
- крылатых ракет – 857,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 148 (+14),
- специальной техники ‒ 215 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.
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