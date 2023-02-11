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Факты / Україна

Это рекорд: за сутки ликвидировано еще 1 140 оккупантов

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки ВСУ ликвидировали рекордное количество российских военных — 1 140, общие потери РФ в живой силе достигли 136 880 убитыми.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 11 февраля.

Также Силы противовоздушной обороны сбили 61 крылатую ракету и 27 беспилотников, которыми РФ атаковала украинские города и села.

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Ориентировочные потери России с 24 февраля 2022 года до 11 февраля 2023-го:

  • личный состав — около 136 880 (+1 140) человек ликвидировано;
  • танки — 3 267 (+9);
  • боевые бронированные машины — 6 474 (+3);
  • артиллерийские системы — 2 270 (+19);
  • РСЗО — 463;
  • средства ПВО — 234 (+1);
  • самолеты — 295;
  • вертолеты — 286;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 997 (+27);
  • крылатые ракеты — 857 (+61);
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5 134 (+8);
  • специальная техника — 214 (+3).

По данным Генштаба, несмотря на значительные потери, войска РФ продолжают вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки, 10 февраля, враг также нанес новый массированный ракетный удар по Украине, выпустив 106 ракет: 32 зенитных управляемых ракеты С-300, 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, в частности Калибр. Наши защитники сбили 61 ракету.

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Источник: Генштаб ВСУ
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