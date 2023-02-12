Ще мінус 900 окупантів: втрати РФ у війні проти України на 12 лютого

Лютий, 12 в 8:18

Упродовж доби Збройні сили України знищили орієнтовно 900 російських окупантів.

Загалом за 354 доби повномасштабної війни втрати армії РФ в Україні перевищили 137 тис.

Протягом 11 лютого в російських загарбників стало менше на 13 танків, 14 бойових броньованих машин та стільки ж одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 17 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, а також одну одиницю спеціальної техніки.

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Крім того, ЗСУ приземлили один ворожий літак та 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 12 лютого 2023

особового складу ‒ близько 137 780 (+900),

танків ‒ 3 280 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 6 488 (+14),

артилерійських систем – 2 287 (+17),

реактивних систем залпового вогню – 465 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 234,

літаків – 296 (+1),

гелікоптерів – 286,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 007 (+10),

крилатих ракет ‒ 857,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 148 (+14),

спеціальної техніки ‒ 215 (+1).

Нагадаємо, що напередодні армія РФ зазнала рекордних втрат у війні проти України ‒ за добу ЗСУ знищили 1 140 окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

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