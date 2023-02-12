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Факти / Україна

Ще мінус 900 окупантів: втрати РФ у війні проти України на 12 лютого

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Збройні сили України знищили орієнтовно 900 російських окупантів.

Загалом за 354 доби повномасштабної війни втрати армії РФ в Україні перевищили 137 тис.

Протягом 11 лютого в російських загарбників стало менше на 13 танків, 14 бойових броньованих машин та стільки ж одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 17 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, а також одну одиницю спеціальної техніки.

Зараз дивляться

Крім того, ЗСУ приземлили один ворожий літак та 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 12 лютого 2023

  • особового складу ‒ близько 137 780 (+900),
  • танків ‒ 3 280 (+13),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 488 (+14),
  • артилерійських систем – 2 287 (+17),
  • реактивних систем залпового вогню – 465 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 234,
  • літаків – 296 (+1),
  • гелікоптерів – 286,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 007 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 857,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 148 (+14),
  • спеціальної техніки ‒ 215 (+1).

Нагадаємо, що напередодні армія РФ зазнала рекордних втрат у війні проти України ‒ за добу ЗСУ знищили 1 140 окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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