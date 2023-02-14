Февраль, 14 в 19:10

Немецкие танки Leopard 2A4 прибудут из Польши в Украину в марте 2023 года.

Об этом заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с партнерами по НАТО на Рамштайн 14 февраля.

По его словам, танки Leopard 2, которые предоставила Канада, сейчас находятся в Польше, куда также прибыли инструкторы для обучения украинских военных.

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— Сегодня во время встречи Контактной группы по вопросам обороны в Брюсселе мы говорили об эффективной поддержке Украины. Другие страны заявили об участии в этой коалиции. Уже в марте первые танки Leopard отправятся в Украину, — говорится в сообщении, которое распространило Минобороны Польши.

Кроме того, глава Минобороны Канады Анита Ананд подтвердила, что танки Leopard, которые ее страна передает Украине, уже находятся в Польше.

В Польшу также прибыли 25 канадских инструкторов. Они уже начали тренировать украинских военных по использованию танков Leopard 2A4.

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard. Также США и Чехия дадут дополнительные танки к Т-72, которые украинские войска уже получили от Польши.

В начале февраля Минобороны Канады опубликовало снимки и видео того, как первый Leopard 2 грузят в самолет, чтобы отправить в Украину.