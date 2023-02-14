Как ВСУ помешали РФ десантироваться в Одессе и есть ли угроза сегодня: ответ Гуменюк

Февраль, 14 в 14:01

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Наталья Гуменюк рассказала в комментарии Фактам ICTV, почему россиянам так и не удалось провести десантирование для захвата Одесской области, а также оценила, осталась ли такая угроза сегодня и насколько Украина готова к такому сценарию.

Захват Одесчины был стратегически важным для оккупантов, ведь так враг мог бы отрезать Украину от Черного моря и взять под свой контроль крупнейшие морские порты – Одесский, Черноморский и Южный. Это также приблизило бы их к знаменитому Черноморскому шлейфу.

Впрочем, планам оккупантов так и не суждено было сбыться. Чтобы захватить Одесскую область, рашисты планировали провести десантирование на побережье Одесской области.

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По словам Гуменюк, в начале марта 2022 года рашисты попытались десантироваться скоростными десантными катерами в районе Коблево, но Силы обороны дали им достойный отпор и уничтожили врага.

– Во-первых, Черноморское побережье было готово к противодействию высадке десанта еще задолго до полномасштабного вторжения. Одесчина – это стратегический регион, и командование осознавало это и понимало, – заявила начальница пресс-центра.

Она добавила, что командующий войсками Оперативного командования Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук, разбираясь в особенностях ведения войны оккупационными войсками и имея мощный опыт на Луганском направлении, понимал, что противодействие десантированию должно быть организовано даже в том случае, если бы оно не понадобилось.

– Поэтому были развернуты все меры по защите побережья еще за много дней до полномасштабного вторжения, – сказала Наталья Гуменюк.

В то же время с 24 февраля 2022 года командование обратило особое внимание на то, что подход кораблей РФ не ограничится “игрой мышцами и психологическим давлением”.

ВСУ ожидали, что обязательно будет демонстрация действий, особенно когда оккупанты были вдохновлены временными успехами на Киевском направлении и “не чувствовали под собой почву”.

– Попробовали, получили отпор мощный и больше не подходили. Позже убедительная работа систем типа Гарпун, которая отправила ко дну даже убийцу авианосцев, остановила попытки. Дальше нам уже подыгрывало даже море. Вспомним, как болтались эти морские пехотинцы и десантники по нескольку недель в качках, а потом устраивали бунты, – напомнила Гуменюк.

По ее словам, враг был вынужден заводить корабли в пункты базирования и проводить морально-психологическую работу, чтобы успокоить бунтующих моряков.

В настоящее время, как подчеркивает Наталья Гуменюк, Черноморское побережье надежно защищено. Она утверждает, что враг не будет иметь никакого тактического успеха, если решит атаковать Одесчину с моря.