Як ЗСУ завадили РФ десантуватись в Одесі і чи є загроза сьогодні: відповідь Гуменюк

Лютий, 14 в 14:01

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталя Гуменюк розповіла у коментарі Фактам ICTV, чому росіянам так і не вдалось провести десантування для захоплення Одеської області, а також оцінила, чи залишилась така загроза сьогодні і наскільки Україна готова до такого сценарію.

Зазначимо, що захоплення Одещини було одним зі стратегічних напрямків для окупантів, адже таким чином ворог міг би відрізати Україну від Чорного моря та взяти під свій контроль найбільші морські порти – Одеський, Чорноморський та Південний. Це б також наблизило їх до славнозвісного Чорноморського шлейфу. Втім планам окупантів так і не судилося збутися. Аби захопити Одеську область, рашисти планували провести десантування на одеське узбережжя.

За словами Гуменюк, на початку березня 2022 року рашисти спробували десантуватися швидкісними десантними катерами в районі Коблево, але Сили оборони дали їм гідну відсіч і знищили ворога.

Зараз дивляться

– По-перше Чорноморське узбережжя було готове до протидії висадці десанту ще задовго до повномасштабного вторгнення. Одещина – це стратегічний регіон і командування, безспосередньо, це усвідомлювало та розуміло, – заявила начальниця пресцентру.

Вона додала, що командувач військ Оперативного командування Південь, генерал-майор Андрій Ковальчук, знаючись на особливостнях ведення війни окупаційними військами і маючи потужний досвід на Луганському напрямку, розумів, що протидія десантування має бути організована навіть в тому випадку, якби вона не знадобилася б.

– Тому було розгорнуто всі заходи із захисту узбережжя ще за багато днів до повномасштабного вторгнення, – сказала Наталя Гуменюк.

У той же час з 24 лютого 2022 року командування звернуло особливу увагу на те, що підхід кораблів РФ не обмежиться “грою м’язами і психологічним тиском”.

ЗСУ очікували, що обов’язково буде демонстрація дій, особливо коли окупанти були натхненні тимчасовими успіхами на київському напрямку і “не відчували під собою ґрунту”.

– Спробували, отримали відсіч потужну і більше не підходили. Пізніше переконлива робота систем типу Гарпун, яка відправила на дно навіть вбивцю авіаносців, зупинила спроби. Далі нам вже підігравало нам навіть море. Згадаємо, як бовталися ці морські піхотинці та десантники по кілька тижнів в надзвичайній хитавиці, а потім влаштовували бунти, – нагадала Гуменюк.

За її словами, ворог був змушений заводити кораблі в пункти базування і проводити морально-психологічну роботу для того, щоб вгамувати бунтуючих моряків.

Нині ж, як підкреслює Наталія Гуменюк, Чорноморське узбережжя надійно захищене. Вона стверджує, що ворог не матиме жодного тактичного успіху в разі, якщо вирішить атакувати Одещину з моря.