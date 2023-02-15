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Факты / Україна

Оккупанты обстреляли больницу в Бериславе. За жизнь раненого борются врачи

Татьяна Забожко, редактор ленты
Подтверждено
Обстріл лікарні в Бериславі 15 лютого 2023

15 февраля российские войска обстреляли больницу в Бериславе Херсонской области.

Обновлено в 14:08. Вражеские снаряды, попав в котельную, которая обеспечивает теплоснабжение медучреждения, нанесли разрушения зданию.

Известно, что из-за российской атаки получил ранение работник заведения.

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– В эти минуты за жизнь мужчины борются врачи, – сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Обстріл лікарні в Бериславі 15 лютого 2023
Обстріл лікарні в Бериславі 15 лютого 2023
Обстріл лікарні в Бериславі 15 лютого 2023
Обстріл лікарні в Бериславі 15 лютого 2023
Оккупанты обстреляли больницу в Бериславе. За жизнь раненого борются врачи / 2 фотографии

Напомним, что накануне российские войска дважды били из артиллерии по одной из больниц Херсона.

Во время обстрела медучреждения чудом никто не пострадал, хотя само здание подверглось серьезным разрушениям.

По словам руководителя медучреждения Вячеслава Мусата, пострадали главный корпус, лечебный, а также приемный покой.

Там выбито много окон, а также повреждена крыша.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Юрий Соболевский 

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