Окупанти обстріляли лікарню в Бериславі. За життя пораненого борються лікарі
15 лютого російські війська обстріляли лікарню в Бериславі Херсонської області.
Оновлено о 14:08. Ворожі снаряди, влучивши в котельню, що забезпечує теплопостачання медзакладу, завдали руйнувань будівлі.
Відомо, що через російську атаку дістав поранення працівник закладу.
– У ці хвилини за життя чоловіка борються лікарі, – повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
Нагадаємо, що напередодні російські війська двічі гатили з артилерії по одній із лікарень Херсону.
Під час обстрілу медзакладу дивом ніхто не постраждав, хоч сама будівля зазнала серйозних руйнувань.
За словами керівника медзакладу В’ячеслава Мусата, постраждали головний корпус, лікувальний, а також приймальний покій.
Там вибито чимало вікон, а також пошкоджено дах.
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Джерело: Херсонська ОВА
Фото: Юрій Соболевський