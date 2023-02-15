Лютий, 15 в 14:08

15 лютого російські війська обстріляли лікарню в Бериславі Херсонської області.

Оновлено о 14:08. Ворожі снаряди, влучивши в котельню, що забезпечує теплопостачання медзакладу, завдали руйнувань будівлі.

Відомо, що через російську атаку дістав поранення працівник закладу.

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– У ці хвилини за життя чоловіка борються лікарі, – повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Окупанти обстріляли лікарню в Бериславі. За життя пораненого борються лікарі / 2 фотографии

Нагадаємо, що напередодні російські війська двічі гатили з артилерії по одній із лікарень Херсону.

Під час обстрілу медзакладу дивом ніхто не постраждав, хоч сама будівля зазнала серйозних руйнувань.

За словами керівника медзакладу В’ячеслава Мусата, постраждали головний корпус, лікувальний, а також приймальний покій.

Там вибито чимало вікон, а також пошкоджено дах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Юрій Соболевський