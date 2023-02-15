Февраль, 15 в 15:09

В среду, 15 февраля, в небе над Киевщиной зафиксировали воздушные шары с отражателями. Их РФ запустила для отвлечения внимания и истощения украинских сил ПВО.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он назвал российские воздушные шары “дедовским методом”.

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— Диаметр может быть разный. Он наполнен газом, летит вверх. На шнурке прикреплен тот угловой отражатель. Радиолокационная станция, разумеется, обнаруживает его в воздухе, он отражается от приемника. Это воздушная цель, – сказал спикер.

По словам Игната, враг стремится к тому, чтобы украинские военные на сбивание таких дешевых объектов тратили время и средства ПВО.

Сам шар не несет угрозы, но обломки зенитных ракет, которые сбивают объект, могут быть опасными.

Представитель Воздушных сил добавил, что военные при обнаружении любых воздушных целей определяют параметры объекта: размеры, скорость и высота полета. После этого командование решает, каким образом ликвидировать воздушную цель.

Отметим, что сегодня по враждебному объекту в Киевской области сработала ПВО.