Февраль, 15 в 13:48

Днем 15 февраля в Киевской области прогремели взрывы, работает украинская противовоздушная оборона.

Обновлено 14:15. Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в небе зафиксированы вражеские шары с отражателями, которые двигаются по направлению ветра и ведут радиолокационную разведку.

— Это не зонд, не аэростат, это просто шар, который несет кусок металла. Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства. Здесь уже идет мастерство наших людей, чтобы отличить, что летит. Это применялось 12 числа. И это пролетело на территорию других государств. Двигаются в воздухе. Куда ветер дует – туда она и летит, – сказал он в комментарии телеканалу Киев.

Ранее о воздушных целях сообщили в Киевской ОВА.

Сейчас смотрят

На территории области с 13:28 продолжается воздушная тревога.

Напомним, что вчера в воздушном пространстве Украины также фиксировали воздушные цели.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это могут быть воздушные шары с угловыми отражателями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Воздушные силы ВСУ