Лютий, 15 в 13:48

Вдень 15 лютого у Київської області пролунали вибухи, працює українська протиповітряна оборона.

Оновлено 14:15. Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що у небі зафіксовано ворожі кулі з відбивачами, які рухаються за напрямом вітру та ведуть радіолокаційну розвідку.

– Це не зонд, не аеростат, це просто куля, яка несе шматок металу. Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже йде майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить. Це застосовувалося 12 числа. І це пролетіло на територію інших держав. Рухаються у повітрі. Куди вітер дує – туди вона й летить, – сказав він у коментарі телеканалу Київ.

Раніше про повітряні цілі повідомили у Київській ОВА.

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На території області з 13:28 триває повітряна тривога.

Нагадаємо, що вчора у повітряному просторі України також фіксували повітряні цілі.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це можуть бути повітряні кулі з кутовими відбивачами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ