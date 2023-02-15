Февраль, 15 в 11:27

15 февраля российские войска нанесли удар по Покровску Донецкой области.

По предварительной информации, оккупанты для обстрела города применили ракеты.

Вражеские снаряды повредили многоэтажку.

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Ранены по меньшей мере двое гражданских.

Двух человек работникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям удалось спасти из разрушенного подъезда.

Россияне ударили ракетами по многоэтажке в Покровске. Есть раненые / 3 фотографии

В настоящее время идет спасательная операция, последствия удара уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко