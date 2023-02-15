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Факты / Україна

Россияне ударили ракетами по многоэтажке в Покровске. Есть раненые

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Покровська 15 лютого 2023

15 февраля российские войска нанесли удар по Покровску Донецкой области.

По предварительной информации, оккупанты для обстрела города применили ракеты.

Вражеские снаряды повредили многоэтажку.

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Ранены по меньшей мере двое гражданских.

Двух человек работникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям удалось спасти из разрушенного подъезда.

Обстріл Покровська 15 лютого 2023
Обстріл Покровська 15 лютого 2023
Обстріл Покровська 15 лютого 2023
Обстріл Покровська 15 лютого 2023
Обстріл Покровська 15 лютого 2023
Обстріл Покровська 15 лютого 2023
Россияне ударили ракетами по многоэтажке в Покровске. Есть раненые / 3 фотографии

В настоящее время идет спасательная операция, последствия удара уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

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