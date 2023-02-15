Лютий, 15 в 11:27

15 лютого російські війська завдали удару по Покровську Донецької області.

За попередньою інформацією, окупанти для обстрілу міста застосували ракети.

Ворожі снаряди пошкодили багатоповерхівку.

Зараз дивляться

Поранено щонайменше двох цивільних.

Двох людей працівникам Держслужби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати зі зруйнованого під’їзду.

Росіяни вдарили ракетами по багатоповерхівці в Покровську. Є поранені / 3 фотографии

Наразі триває рятувальна операція, наслідки удару уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко