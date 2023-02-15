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Факти / Україна

Росіяни вдарили ракетами по багатоповерхівці в Покровську. Є поранені

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Покровська 15 лютого 2023

15 лютого російські війська завдали удару по Покровську Донецької області.

За попередньою інформацією, окупанти для обстрілу міста застосували ракети.

Ворожі снаряди пошкодили багатоповерхівку.

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Поранено щонайменше двох цивільних.

Двох людей працівникам Держслужби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати зі зруйнованого під’їзду.

Обстріл Покровська 15 лютого 2023
Обстріл Покровська 15 лютого 2023
Обстріл Покровська 15 лютого 2023
Обстріл Покровська 15 лютого 2023
Обстріл Покровська 15 лютого 2023
Обстріл Покровська 15 лютого 2023
Росіяни вдарили ракетами по багатоповерхівці в Покровську. Є поранені / 3 фотографии

Наразі триває рятувальна операція, наслідки удару уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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