Февраль, 15 в 8:16

Потери личного состава армии РФ на 357-е сутки полномасштабной войны против Украины приближаются к 140 тысячам.

По состоянию на 15 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили около 139 770 оккупантов.

Только за сутки украинские защитники ликвидировали ориентировочно 690 захватчиков.

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Потери РФ на 15 февраля 2023

личного состава – около 139 770 (+690),

танков ‒ 3 290 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 6 507 (+7),

артиллерийских систем – 2 303 (+4),

реактивных систем залпового огня – 466,

средств противовоздушной обороны ‒ 236 (+2),

самолетов – 298,

вертолетов – 286,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 011,

крылатых ракет ‒ 857,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 161 (+6),

специальной техники – 219 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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