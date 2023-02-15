Февраль, 15 в 13:08

В направлении Белогоровки и Кременной Луганской области российские войска пытаются атаковать волнами при поддержке боевой авиации.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

— Мы видим, что идет обострение достаточно мощное, особенно в направлении Белогоровки и Кременной. Много обстрелов, враг подключает авиацию. Атаки постоянно идут волнами с разных сторон, — рассказал Гайдай.

В то же время он опроверг информацию, которая распространяется российскими пропагандистами, о том, что якобы оккупанты оттеснили наши Силы обороны за админграницы Луганской области.

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— Это не соответствует действительности. Наши ВСУ держат оборону. Если надо, могу поехать и сделать видео непосредственно из Луганской области, с Кременского направления, — отметил Гайдай.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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