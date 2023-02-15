Обострение в направлении Белогоровки и Кременной, РФ атакует волнами — Гайдай
В направлении Белогоровки и Кременной Луганской области российские войска пытаются атаковать волнами при поддержке боевой авиации.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
— Мы видим, что идет обострение достаточно мощное, особенно в направлении Белогоровки и Кременной. Много обстрелов, враг подключает авиацию. Атаки постоянно идут волнами с разных сторон, — рассказал Гайдай.
В то же время он опроверг информацию, которая распространяется российскими пропагандистами, о том, что якобы оккупанты оттеснили наши Силы обороны за админграницы Луганской области.
— Это не соответствует действительности. Наши ВСУ держат оборону. Если надо, могу поехать и сделать видео непосредственно из Луганской области, с Кременского направления, — отметил Гайдай.
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