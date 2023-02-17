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Факти / Україна

Україна націоналізувала майно олігарха Дерипаски, що входить до найближчого оточення керівництва РФ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Україна націоналізувала майно олігарха Дерипаски, що входить до найближчого оточення керівництва РФ
Фото: Getty Images

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у державну власність України підприємств на суму 10 млрд грн, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України, як надала відповідні відомості про олігарха.

Зазначається, що рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній Глухівський кар’єр кварцитів, Хустський кар’єр та Жежелівський кар’єр.

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Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.

– Встановлено, що Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва РФ, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України, – йдеться у повідомленні СБУ.

Таким чином російський олігарх намагався приховати своє відношення до українських активів, зазначаються у Службі безпеки.

У Мін’юсті уточнили, що йдеться про націоналізацію наступних підприємств:

  • 100% частки ТОВ Глухівський Кар’єр кварцитів;
  • 100% ТОВ Миколаївський глиноземний завод;
  • 100% частки ТОВ Компанія Алюміній Україн»;
  • 100% частки ТОВ Гуардон України;
  • 100% частки ТОВ Сервісний центр Металург;
  • 100 % частки ТОВ ЧАС ІТ;
  • 99 % частки ТОВ Охорона МГЗ;
  • 100 % частки ТОВ Центр обліку Миколаїв;
  • 100 % частки Миколаївський благодійний фонд Центр соціальних програм;
  • 100 % частки ТОВ Запоріжалюмінторг;
  • 29,5363% акцій АТ Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат;
  • 100 % частки ПрАТ Хустський кар`єр;
  • 100 % частки ПрАТ Жежелівський кар’єр;
  • понад триста об’єктів рухомого та нерухомого майна.

У Мін’юсті додали, що Дерипаска – один із найбагатших російських олігархів, мільярдер і наближений до президента Росії, контролює та володіє значними частками груп компаній РусАл, Базовий елемент, ЕН+ Груп.

Об’єднана компанія “РусАл” – другий за величиною виробник алюмінію у світі, а також здійснює контроль над російськими підприємствами, які виробляють бронетехніку, що її в подальшому збройні сили Росії використовують у війні проти України.

Міністерство юстиції ще у січні зібрало доказову базу для звернення до ВАКС з позовом щодо стягнення у дохід України активів олігарха Дерипаски.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти чотирьох осіб, серед яких експрезидент України Віктор Янукович, російський олігарх Олег Дерипаска та інші.

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