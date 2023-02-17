Україна націоналізувала майно олігарха Дерипаски, що входить до найближчого оточення керівництва РФ
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у державну власність України підприємств на суму 10 млрд грн, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.
Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України, як надала відповідні відомості про олігарха.
Зазначається, що рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній Глухівський кар’єр кварцитів, Хустський кар’єр та Жежелівський кар’єр.
Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.
– Встановлено, що Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва РФ, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України, – йдеться у повідомленні СБУ.
Таким чином російський олігарх намагався приховати своє відношення до українських активів, зазначаються у Службі безпеки.
У Мін’юсті уточнили, що йдеться про націоналізацію наступних підприємств:
- 100% частки ТОВ Глухівський Кар’єр кварцитів;
- 100% ТОВ Миколаївський глиноземний завод;
- 100% частки ТОВ Компанія Алюміній Україн»;
- 100% частки ТОВ Гуардон України;
- 100% частки ТОВ Сервісний центр Металург;
- 100 % частки ТОВ ЧАС ІТ;
- 99 % частки ТОВ Охорона МГЗ;
- 100 % частки ТОВ Центр обліку Миколаїв;
- 100 % частки Миколаївський благодійний фонд Центр соціальних програм;
- 100 % частки ТОВ Запоріжалюмінторг;
- 29,5363% акцій АТ Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат;
- 100 % частки ПрАТ Хустський кар`єр;
- 100 % частки ПрАТ Жежелівський кар’єр;
- понад триста об’єктів рухомого та нерухомого майна.
У Мін’юсті додали, що Дерипаска – один із найбагатших російських олігархів, мільярдер і наближений до президента Росії, контролює та володіє значними частками груп компаній РусАл, Базовий елемент, ЕН+ Груп.
Об’єднана компанія “РусАл” – другий за величиною виробник алюмінію у світі, а також здійснює контроль над російськими підприємствами, які виробляють бронетехніку, що її в подальшому збройні сили Росії використовують у війні проти України.
Міністерство юстиції ще у січні зібрало доказову базу для звернення до ВАКС з позовом щодо стягнення у дохід України активів олігарха Дерипаски.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти чотирьох осіб, серед яких експрезидент України Віктор Янукович, російський олігарх Олег Дерипаска та інші.