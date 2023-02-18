Дуда назвал сроки, когда Польша предоставит Leopard 2 и модернизированные Т-72

Февраль, 18 в 13:29

В течение одного-двух месяцев — такие сроки президент Польши Анджей Дуда считает вполне реальными для поставки Украине танков Leopard 2, с учетом курса обучения, который сейчас проходят украинские военные на полигоне в польском Свентошуве.

Об этом польский лидер заявил в интервью Укринформу.

По его словам, военные ВСУ тренируются на танках и тренажерах, то есть происходит полная подготовка по обслуживанию этой техники.

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— Я очень рассчитываю на то, что в те временные рамки, о которых вы говорите, возможно предоставить такую помощь Украине, — подчеркнул Дуда.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине понадобятся современные истребители, чтобы отразить угрозу со стороны России, однако на это может уйти много времени, поэтому Варшава может раньше предоставить Киеву советские самолеты МиГ-29.