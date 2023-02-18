Дуда назвав терміни, коли Польща надасть Leopard 2 і модернізовані Т-72

Лютий, 18 в 13:29

Упродовж одного-двох місяців – такі терміни президент Польщі Анджей Дуда вважає цілком реальними для постачання Україні танків Leopard 2, з урахуванням курсу навчання, який наразі проходять українські військові на полігоні у польському Сьвентошуві.

Про це польський лідер заявив в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, військові ЗСУ тренуються на танках і тренажерах, тобто відбувається повна підготовка з обслуговування цієї техніки.

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– Я дуже розраховую на те, що у ті часові рамки, про які ви кажете, можливо надати таку допомогу Україні, – наголосив Дуда.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні знадобляться сучасні винищувачі, щоб відбити загрозу з боку Росії, проте на це може піти багато часу, тому Варшава може раніше надати Києву радянські літаки Міг-29.