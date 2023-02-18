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Факты / Україна

Поворотный момент истории: Моравецкий призвал изменить правила вступления в ЕС для Украины

Илья Нежигай, редактор ленты
Матеуш Моравецький
Фото: Getty Images

В Европе должны произойти существенные изменения, а для Украины необходимо создать условия, чтобы ускорить процесс вступления в Европейский Союз.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

— Мы не можем сопоставлять то, что происходит в Украине, с “нормальным или почти нормальным процессом вступления”. Следует мыслить по новому. Мы живем в поворотный момент истории, мы должны поменять почти все в Европе, и поэтому мы должны создать новый процесс для Украины. Ускоренный путь — синоним этому, — сказал он.

Польский глава правительства считает, что следует отказаться от обычного процесса вступления и применить “совершенно новый”.

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Издание Politico ранее сообщало, что послы государств ЕС во время встречи накануне не согласовали десятый пакет санкций против России. Причиной этого стали ограничения в отношении российской резины.

Добавим, что польский премьер-министр во время первого дня конференции по безопасности в Мюнхене говорил, что хотя Польша имеет достаточно мало американских истребителей F-16, официальная Варшава все же может передать Украине другие самолеты.

В частности президент Польши Анджей Дуда считает, что Украине необходимо предоставить современные истребители, чтобы отразить угрозу со стороны России.

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Источник: Deutsche Welle
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