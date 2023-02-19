Где-то они вот здесь по лесам, по горам лазят: оккупант о побеге 200 “зеков” Вагнера возле Угледара

Февраль, 19 в 19:13

Военнослужащий РФ в перехваченном украинской разведкой разговоре рассказывает о дезертирстве 200 человек в направлении Угледара, среди которых “зеки” и боевики Вагнера.

— 200 человек, нах*й съ*балось с зоны, зеков, этих нах*й Вагнера, *баных ЧВК. Да, которых с зоны набирали, вот они съ*бались. А Угледар находится в 50-ти км от нас, где-то они вот тут по лесам, по горам, нах*й, разделились по группам, по 50 человек. Вот где-то тут и лазят, — говорит он.

При этом он сообщает о “хлопке” в клубе, в котором оккупанты по телевизору смотрели обращение российского диктатора Владимира Путина.

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— Оказывается, 80 трупов, нах*й, в Донецке — их собрали, чтоб президента послушать. Они пошли в клуб смотреть этого, президента, нах*й, *бать, и *банули в клуб, — сообщает тот.

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Фото: ГУР Минобороны Украины