Десь вони ось тут по лісах, по горах лазять: окупант про втечу 200 “зеків” Вагнеру біля Вугледару

Лютий, 19 в 19:13

Військовослужбовець РФ у перехопленій українською розвідкою розмові розповідає про дезертирство 200 осіб у напрямку Вугледара, серед яких “зеки” та бойовики Вагнера.

– 200 чоловік, нах*й с*балось із зони, зеків, цих нах*й Вагнера, *баних ПВК. Так, яких із зони набрали, ось вони з’їхалися. А Вугледар знаходиться за 50 км від нас, десь вони ось тут по лісах, по горах, нах*й, розділилися по групах, по 50 чоловік. Ось десь тут і лазять, – каже він.

При цьому він повідомляє про “бавовну” у клубі, в якому окупанти по телевізору дивилися звернення російського диктатора Володимира Путіна.

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– Виявляється, 80 трупів, нах*й, у Донецьку – їх зібрали, щоб президента послухати. Вони пішли в клуб дивитися цього, президента, нах*й, *бать, і *банули у клуб, – повідомляє той.

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Фото: ГУР Міноборони України