Десь вони ось тут по лісах, по горах лазять: окупант про втечу 200 “зеків” Вагнеру біля Вугледару
Військовослужбовець РФ у перехопленій українською розвідкою розмові розповідає про дезертирство 200 осіб у напрямку Вугледара, серед яких “зеки” та бойовики Вагнера.
– 200 чоловік, нах*й с*балось із зони, зеків, цих нах*й Вагнера, *баних ПВК. Так, яких із зони набрали, ось вони з’їхалися. А Вугледар знаходиться за 50 км від нас, десь вони ось тут по лісах, по горах, нах*й, розділилися по групах, по 50 чоловік. Ось десь тут і лазять, – каже він.
При цьому він повідомляє про “бавовну” у клубі, в якому окупанти по телевізору дивилися звернення російського диктатора Володимира Путіна.
– Виявляється, 80 трупів, нах*й, у Донецьку – їх зібрали, щоб президента послухати. Вони пішли в клуб дивитися цього, президента, нах*й, *бать, і *банули у клуб, – повідомляє той.
Фото: ГУР Міноборони України