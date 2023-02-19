Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Офицеры РФ предлагают рядовым короткие отпуска за $1 тыс. – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Офицеры РФ предлагают рядовым короткие отпуска за $1 тыс. – Генштаб ВСУ
Фото: Depositphotos

На временно оккупированной территории Крыма родственники мобилизованных массово обращаются в Минобороны РФ из-за нарушения прав военнослужащих.

Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, жалуются родственники на отсутствие ротаций и отпусков более полугода, а также какие-либо перспективы получить их в ближайшие два-три месяца.

Кроме того, сетуют, что их родственников в армии плохо кормят и не создают им надлежащих санитарно-гигиенических условий, поэтому вынуждены постоянно присылать мобилизованным еду и личные вещи.

Сейчас смотрят

Кроме того, есть информация у украинской стороны и о том, что офицеры российских оккупационных войск пользуются своим служебным положением для собственного обогащения.

В частности, рядовому и сержантскому составу предлагают краткосрочные отпуска за взятку в $1 тыс.

Министерство обороны Российской Федерации на подобные обращения граждан никак не реагирует, отмечают в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка