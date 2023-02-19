Февраль, 19 в 6:40

На временно оккупированной территории Крыма родственники мобилизованных массово обращаются в Минобороны РФ из-за нарушения прав военнослужащих.

Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, жалуются родственники на отсутствие ротаций и отпусков более полугода, а также какие-либо перспективы получить их в ближайшие два-три месяца.

Кроме того, сетуют, что их родственников в армии плохо кормят и не создают им надлежащих санитарно-гигиенических условий, поэтому вынуждены постоянно присылать мобилизованным еду и личные вещи.

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Кроме того, есть информация у украинской стороны и о том, что офицеры российских оккупационных войск пользуются своим служебным положением для собственного обогащения.

В частности, рядовому и сержантскому составу предлагают краткосрочные отпуска за взятку в $1 тыс.

Министерство обороны Российской Федерации на подобные обращения граждан никак не реагирует, отмечают в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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