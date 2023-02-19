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Факти / Україна

Офіцери РФ пропонують рядовим короткі відпустки за $1 тис. – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Офіцери РФ пропонують рядовим короткі відпустки за $1 тис. – Генштаб ЗСУ
Фото: Depositphotos

На тимчасово окупованій території Криму родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони РФ через порушення прав військовослужбовців.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, скаржаться родичі на відсутність ротацій та відпусток понад пів року, а також будь-які перспективи їх отримати в найближчі два-три місяці.

Крім того, бідкаються, що їхніх родичів в армії погано годують та не створюють їм належних санітарно-гігієнічних умов, тому вони змушені постійно надсилати мобілізованим їжу та особисті речі.

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Крім того, є інформація в української сторони й про те, що офіцери російських окупаційних військ використовують службове становище для власного збагачення.

Зокрема, рядовому та сержантському складу пропонують короткострокові відпустки за хабар у $1 тис.

Міністерство оборони Російської Федерації на такі звернення громадян ніяк не реагує, зазначають у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 361-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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