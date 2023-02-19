Офіцери РФ пропонують рядовим короткі відпустки за $1 тис. – Генштаб ЗСУ
На тимчасово окупованій території Криму родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони РФ через порушення прав військовослужбовців.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, скаржаться родичі на відсутність ротацій та відпусток понад пів року, а також будь-які перспективи їх отримати в найближчі два-три місяці.
Крім того, бідкаються, що їхніх родичів в армії погано годують та не створюють їм належних санітарно-гігієнічних умов, тому вони змушені постійно надсилати мобілізованим їжу та особисті речі.
Крім того, є інформація в української сторони й про те, що офіцери російських окупаційних військ використовують службове становище для власного збагачення.
Зокрема, рядовому та сержантському складу пропонують короткострокові відпустки за хабар у $1 тис.
Міністерство оборони Російської Федерації на такі звернення громадян ніяк не реагує, зазначають у Генштабі ЗСУ.
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